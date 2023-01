Opvang voor Oekraïners van Ber Kok uit Lexmond moet eind van de maand plat: ‘Regels gelden voor iedereen’

LEXMOND • Ber Kok bouwde twee jaar geleden een pand van 300 vierkante meter in zijn achtertuin aan Achthoven in Lexmond. Het oorspronkelijke plan was om hier een overdekt zwembad van te maken, het liep echter anders. Sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne vangt Kok er vluchtelingen uit dat land op. Eén probleem: hij bouwde het onderkomen zonder vergunning en dus moet het bouwwerk op 31 januari tegen de vlakte zijn gewerkt, anders volgt er een dwangsom van 100.000 euro.

En daar baalt Kok, eigenaar van Kok Lexmond BV, van. “Samen met een aantal andere ondernemers heb ik vorig jaar in totaal 160 vluchtelingen uit Oekraïne deze kant op gehaald. Daarvan zijn er twintig hier ondergebracht en de rest op andere plekken in het land. Momenteel zijn er hier nog twaalf: zeven mannen, twee vrouwen en drie kinderen. Het grootste deel hiervan is werkzaam binnen mijn bedrijf en de kinderen gaan naar school.”

“Vorig jaar heeft de gemeente aangekondigd dat men gaat handhaven vanwege het feit dat ik geen vergunning heb aangevraagd voor de bouw van het onderkomen. Ik begrijp dat het niet handig van mij is geweest dat ik dit niet heb gedaan, maar had de hoop dat we hier alsnog samen uit zouden kunnen komen.”

Raadsbesluit

Dat lukt dus niet. In februari 2022 is de kwestie al onderwerp van gesprek binnen de gemeenteraad. Die besluit dat men overgaat tot handhaving en dat het gebouw dus moet verdwijnen.

“Een besluit waar het college zich aan dient te houden”, zegt burgemeester Sjors Fröhlich, die namens het college ook meermaals in gesprek is geweest met Kok. “Het kan simpelweg niet zo zijn dat mensen op eigen initiatief gaan bouwen, zonder zich aan de regels te houden. Het pand is gebouwd op een stuk grond dat in het bestemmingsplan staat aangemerkt als landbouwgrond. Daar mag dus niet op gebouwd worden.”

Bestemmingsplan al eerder gewijzigd

Dat bestemmingsplan werd bovendien in 2020 al aangepast op initiatief van Ber Kok zelf, volgens de gemeente. Dit verzoek deed hij omwille van zijn bedrijf. Hier kwamen de ondernemer en het ambtelijk apparaat destijds wél samen uit. Volgens de gemeente Vijfheerenlanden kan men niet aan de gang blijven met aanpassingen in het bestemmingsplan. Ook een door Kok voorgestelde ruil, waarbij een stuk van het industrieterrein van zijn bedrijf wordt omgeturnd tot landbouwgrond, is volgens de gemeente geen optie.

Haast

Kok zelf heeft er nu vooral moeite mee dat de gemeente, in zijn ogen, zo’n haast maakt met handhaven. “In de brief die ik heb ontvangen staat dat de vluchtelingen zich op 6 januari konden melden bij de Jaarbeurs in Utrecht. Daarin staat echter ook dat niet kan worden gegarandeerd waar ze vervolgens terechtkomen. De mogelijkheid bestaat dus dat ze weer over het hele land worden verspreid en niet meer bij ons kunnen blijven werken.”

Fröhlich benadrukt dat hij blij is dat Kok zich heeft bekommerd om Oekraïense vluchtelingen, maar bestrijdt dat er ‘ineens sprake is van haast’.

“We hebben de heer Kok in de zomer van 2022 nog, op zijn verzoek, uitstel gegeven tot het einde van het jaar. Hij wist dus dat dit eraan zat te komen. We waarderen het enorm wat hij heeft betekend voor de vluchtelingen, maar wij hebben tegen iedere particulier die mensen heeft ondergebracht vanaf het begin gezegd: ‘Jullie zijn verantwoordelijk voor het onderdak’. Het gemeentehuis in Meerkerk zit vol en voor ons als gemeente zal de uitdaging op dit gebied komend jaar nog groter worden; de oorlog is immers nog steeds niet over en er blijven mensen deze kant op komen.”

Alternatieve oplossing

Ber Kok gaat binnenkort over tot de sloop van het onderkomen in zijn achtertuin, zodat het voor 31 januari weg is. Voor de vluchtelingen werkt hij aan een alternatieve oplossing. “Ik ben bezig met de aankoop van een woning in Lexmond, waar een gezin kan worden ondergebracht. Ook heb ik panden in Bergen en Gorinchem waar mensen terecht kunnen. Zeker voor Bergen geldt dat het niet naast de deur is. Het is voor nu even niet anders.”