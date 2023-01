Fien & Teun Winterdorp wegens succes verlengd

Uitslaande brand legt woning met rieten dak aan Noordzijde in Noordeloos in as, bewoners in veiligheid

update

9 uur geleden

NOORDELOOS • In de nacht van dinsdag op woensdag is een grote brand ontstaan in een rietgedekt pand aan de Noordzijde in Noordeloos. Het betrof twee woningen, waarin twee gezinne..