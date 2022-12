Mannenkoor De Boezem Boys nu ook als schietschijf

ma 26 dec 2022, 11:19

NOORDELOOS • De Boezem Boys het zwijgen opleggen, dat kan donderdag 29 december in een speciale schietkraam in thuishaven Noordeloos.

Er zijn een aantal zekerheden in het leven. Eén daarvan is de creatieve eindejaarsactie van mannenkoor De Boezem Boys in Noordeloos. De dertien mannen en dirigent Marlous Luiten voldoen ook in 2022 aan de verwachtingen.

De basis was deze keer de lichte verbazing dat het muziekgezelschap maar zelden optreedt in het thuisdorp, terwijl het over belangstelling uit de rest van de streek niet te klagen heeft.

Profeet

Het ruim tweeduizend jaar oude Bijbelse gezegd gaat blijkbaar ook voor De Boezem Boys op: een profeet wordt niet geëerd in zijn eigen vaderland. “Waar dat mee te maken heeft, weten we niet”, vertellen Marlous en koorlid Jan-Piet Bikker. “Misschien gaat op dat alleen wat je ver haalt lekker is? Of is het jaloersigheid?”

Niet dat De Boezem Boys er ook maar een seconde van wakker liggen. Sterker nog, ze geven dorpsgenoten graag de gelegenheid hen de mond te snoeren. Donderdag 29 december liggen er vanaf 16.00 uur in een schietkraam daarvoor 6.000 paintballpatronen klaar, genoeg voor 428 schietgrage deelnemers.

Opengesperde monden

Het doelwit in de schietkraam, die aan de loswal naast dorpswinkel De Buurt komt te staan: de wijd opengesperde monden van de leden van De Boezem Boys.

Het gaat dan om geplastificeerde foto’s op hout, voor de goede orde. “Er zijn twee rijen van zeven. De bedoeling is dat je in de mond schiet, waarna een plaatje wegvalt en de mond dichtvalt. Zo kun je ons het zwijgen opleggen.”

Standje sneller

Natuurlijk willen ze het hun tegenstanders niet te makkelijk maken. Met behulp van een krukas en een elektromotor bewegen de rijen van links naar rechts én van boven naar beneden. “Er zijn verschillende snelheden. Mocht het bij een schutter wel heel goed gaan, dan kunnen we de motor een standje sneller zetten”, lacht Jan-Piet.

Deelnemen kan tot middernacht. Er is catering aanwezig om de gezelligheid nog verder te verhogen. Degenen die de meeste monden weten te raken, maken kans op allerlei prijzen. “De hoofdprijs is een ervaring die je van je leven niet zult vergeten”, belooft Marlous.

Amsterdam

De schietkraam krijgt trouwens ook een plek op het festival dat De Boezem Boys in 2024 houden. De eerste voortekenen dat dat een succes gaat worden, zijn er al. “We krijgen uit het hele land, onder meer uit Amsterdam, aanmeldingen binnen. In de loop van het jaar maken we de selectie en nodigen we de meest creatieve en maffe acts uit om te komen.”