ingezonden mededeling

IJzerman vuurwerk klaar voor jaarwisseling vanuit vertrouwde locatie

wo 28 dec 2022, 07:37

Algemeen 136 keer gelezen

BRANDWIJK • Eindelijk! Na twee jaar Covid19 en lockdown kunnen de deuren van de vuurwerkwinkel van IJzerman vuurwerk weer open.

Er is tussentijds wel wat gebeurd. Het altijd zo vertrouwde G. IJzerman tweewielers in Brandwijk is verhuisd naar Ottoland. Maar de verkoop van vuurwerk is nog steeds op de oude vertrouwde locatie in Brandwijk vanuit de groene loods.

De vuurwerkverkoop gaat gewoon weer plaats vinden. Mark en Cees staan te trappelen om hun klanten weer te voorzien van het mooiste consumenten vuurwerk. Vanuit de groene loods aan de Damseweg staat op 29, 30 en 31 december de koffie weer klaar om iedereen te helpen. De website www.ijzermanvuurwerk.nl is al open, waar mensen hun bestellingen en kunnen opgeven zodat je de scherpste prijs hebt en nooit mis kan grijpen.

Mark is blij met de mooie ruime collectie. “Natuurlijk is er de laatste jaren best wat weggevallen, maar ook dit jaar hebben we weer veel mooie producten.” Cees is blij met de opstelling van de gemeente Molenlanden, die ondanks de blijvende discussie omtrent vuurwerk toch aan hun inwoners en ondernemers denkt. Het is helaas niet gelukt om de vuurwerkshow te organiseren, maar misschien kunnen we dit later ergens in het dorp inhalen.

Kijk snel op www.ijzermanvuurwerk.nl om je bestelling te plaatsen!