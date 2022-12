Burgemeester Theo Segers verbijsterd over vernielingen bij monument Mission Belle

ma 12 dec 2022, 11:58

NIEUW-LEKKERLAND • Burgemeester Theo Segers van de gemeente Molenlanden heeft met verbijstering gereageerd op de vernielingen die vorig weekend zijn aangericht bij het monument van de Mission Belle langs de dijk in Nieuw-Lekkerland.

Dat schrijft hij in zijn wekelijkse column. “Een zwarte alinea in mijn verhaal”, aldus de burgemeester. “Op zondag 4 december ontving ik foto’s van wat vandalen bij het monument van Mission Belle in Nieuw-Lekkerland hebben gedaan. De kransen waren omgegooid en vernielingen waren aangericht. Ik heb de foto’s verbijsterd bekeken. Waar is het respect voor hen die ons de vrijheid gaven? Ik heb (nog) geen idee over het hoe en wat. Graag zou ik met de daders in gesprek gaan. Meld je!”

Verder blikt de burgemeester overigens met veel genoegen terug op het plechtige moment bij het monument op de zaterdag voor 1 december. Op die dag in 1943 maakte de Engelse bommenwerper B-17G een noodlanding op de Lek bij Nieuw-Lekkerland; drie bemanningsleden kwamen daarbij om het leven.

Er waren sprekers, onder anderen: een legerpredikant, kinderen van de school uit Streefkerk en de kinderburgemeester. Een prachtig voorbeeld van ‘vrijheid geef je door’. Ook de veteranen uit Molenlanden, vervoerd in oude legervoertuigen, waren ditmaal aanwezig. Segers: “Het was indrukwekkend.”

Na afloop had de gemeente Molenlanden voor de veteranen uit de gemeente een bijeenkomst georganiseerd. Een moment van onderlinge ontmoeting. Verhalen werden gedeeld en de dank uitgesproken aan hen die toen, maar ook nu nog steeds, met gevaar voor eigen leven een bijdrage hebben geleverd aan de vrede in de wereld. Een van de aanwezigen fluisterde me het motto in: ’Vrede kan je leren, door te leren over de oorlogen.’