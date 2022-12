Gemeente onderzoekt MFA op locatie De Fakkel in Goudriaan

ma 12 dec 2022, 08:25

GOUDRIAAN • De gemeente Molenlanden onderzoekt de haalbaarheid van een MFA (Multifunctionele Accommodatie) op de locatie waar nu basisschool De Fakkel zit.

In het MFA zouden het dorpshuis, de school, de gymzaal en kinderopvang ondergebracht kunnen worden, evenals een marktplein en terras met dorpscafé, vindt de stuurgroep, die vorig jaar een enquête gehouden heeft.

Uit een vervolgonderzoek is nu gekomen dat de huidige basisschool De Fakkel de beste locatie is om dit te realiseren. Er is naar verwachting zo’n 3200 vierkante meter nodig om een MFA te realiseren in Goudriaan. Die ruimte is er niet op de locatie De Fakkel, maar desondanks wordt deze plek als de meest kansrijke beschouwd voor de multifunctionele accommodatie. Onderzoek moet uitwijzen of dit ook daadwerkelijk zo is.

Mogelijk wordt er een variant van het MFA uitgewerkt, waarbij een splitsing wordt gemaakt tussen een combinatie van onderwijs en kinderopvang aan de ene kant en een combinatie van dorpshuis een sportaccommodatie aan de andere kant.

Los van het onderzoek naar de haalbaarheid van een MFA in Goudriaan zal de gemeente hoe dan ook het verouderde schoolgebouw in Goudriaan moeten vernieuwen. Hetzij door een grondige renovatie, hetzij door sloop en nieuwbouw.

De gemeente verwacht het haalbaarheidsonderzoek in het eerste kwartaal van 2023 af te ronden.