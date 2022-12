Mollie en Jack Sparrow van de Gouden Konijnen Mandjes zoeken een baasje

vr 9 dec 2022, 10:02

REGIO • De Kattenmand in Nieuw-Lekkerland is een stichting die katten en sinds 2015 ook konijnen opvangt. De dieren worden in huiselijke kring opgevangen door Gouden Konijnen Mandjes. De Alblasserdamse Fiona Baars vangt al een jaar of vijf konijntjes op. “Hoeveel het er geweest zijn? Ik ben de tel inmiddels kwijtgeraakt”, vertelt zij. “Het is ontzettend leuk werk en als er een nieuwe baas voor hen is gevonden, dan geeft me dat zo veel voldoening.”

De konijnen die in Gouden Konijnen Mandjes terechtkomen zijn meestal gedumpt en gevonden door voorbijgangers of gebracht door de dierenambulance. Zij worden opgevangen met als doel ze te herplaatsen. Nieuwe konijnen gaan voor minimaal twee weken in quarantaine. Daarna worden ze ingeënt. De rammen worden gecastreerd. Vervolgens wordt een nieuwe eigenaar gezocht.

“Konijntjes die als paartje binnenkomen, zijn niet gemakkelijk te plaatsen”, laat Fiona weten. “Een goed voorbeeld zijn Mollie en Jack Sparrow die al dik veertien maanden bij ons logeren. Ze zijn een jaar of drie en echt gek op elkaar. Omdat ze onafscheidelijk zijn moeten ze samen naar een nieuwe baas. Bijzonder is dat zij geen andere konijnen in hun omgeving dulden. Zelfs als ze er een ruiken is het hommeles. Ze zijn gesteld op een rustige omgeving en kunnen dus niet in een gezin met al te kleine kinderen.”

“Het zijn geen knuffelkonijnen, maar als ik met voer aan kom lopen komen ze me wel tegemoet rennen. Ze zijn gewend om buiten te zijn en gaan netjes op de konijnenbak. Jack is gecastreerd en ze zijn beiden ingeënt. Mollie en Jack zijn alleseters. Als ze op z’n tijd een wilgentak krijgen zijn ze helemaal gelukkig. Wie o wie biedt deze twee kanjers het Gouden Konijnen Mandje dat ze zo verdienen?”

“Ook bij de andere gastgezinnen wachten konijnen op een baasje”, vertelt Fiona. “Wie interesse heeft in een konijn kan voor een vrijblijvende kennismaking contact met ons opnemen. We gaan dan met hem of haar in gesprek over zaken als ervaring in het houden van konijnen en de geplande huisvesting. We plaatsen een konijn nooit alleen. Als iemand een konijn heeft en er een bij zoekt, dan verzorgen wij de koppeling. We laten de konijnen op neutraal terrein met elkaar kennismaken. Als de eerste kennismaking goed verloopt kan er in veel gevallen thuis verder worden gekoppeld. Indien zij bij het eerste contact nog niet goed genoeg op elkaar reageren en de adoptant heeft geen ervaring met koppelen, dan kunnen eigenaren hun dier tijdelijk bij ons laten logeren. Op die manier kan het koppeltje langzaam aan elkaar wennen.”

Zie voor meer informatie over de konijnen die ter adoptie worden aangeboden de website www.goudenkonijnenmandjes.nl en de Facebookpagina Gouden Konijnen Mandjes.