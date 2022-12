College Molenlanden: ‘Betrek inwoners Wijngaarden bij bouwplannen Sliedrecht-noord’

vr 9 dec 2022, 08:49

MOLENLANDEN • Het gemeentebestuur van Molenlanden dringt er bij Sliedrecht op aan dat de inwoners van het dorp Wijngaarden betrokken worden bij de woningbouwplannen in het weidegebied tussen Sliedrecht en Wijngaarden.

Dat deelt het college mee naar aanleiding van vragen over de woningbouwplannen in Sliedrecht-noord, die onlangs door de fracties van de VVD en het CDA werden gesteld. De beide partijen zijn bang dat het volbouwen van de polder tussen Sliedrecht en Wijngaarden het einde betekent van het Groene Hart.

De partijen hadden vragen gesteld over de redenen waarom er nu ineens een bouwplan op tafel komt voor dit gebied. Het gemeentebestuur van Molenlanden geeft in een reactie aan dat dit een vraag is voor de provincie.

“Het betreft planvorming van de gemeente Sliedrecht op grondgebied van de gemeente Sliedrecht”, stelt het gemeentebestuur van Molenlanden. “Het is niet primair aan het college van de gemeente Molenlanden om daar iets van te vinden. In algemene zin hecht het college aan het landschap zoals we dat kennen en de uniekheid van het Groene Hart. De provincie bepaalt in grote mate het beleid voor het Groene Hart en voor de genoemde planvorming is dit in eerste aanleg dan ook een zaak tussen de provincie en de gemeente Sliedrecht.”

Waarschijnlijk gaan er tussen Sliedrecht en Wijngaarden tussen de 1200 en 1500 woningen komen. De gemeente Sliedrecht kreeg vorige week nog via Smart Delta Drechtsteden een impuls voor de realisatie van de plannen.