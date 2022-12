Jarno Roubos uit Oud-Alblas voert in korte broek actie tegen kanker

do 8 dec 2022, 16:35

OUD-ALBLAS/PAPENDRECHT • Jarno Roubos (14) uit Oud-Alblas doet van 19 tot en met 23 december mee aan de actie van Kika Korte Broek.

In die dagen vraagt hij, in korte broek, aandacht voor kinderen met kanker. Ook haalt hij geld op. De actie is aangemeld op de website van Kika Korte Broek en heeft al voordat het echt begonnen is, al meer opgebracht dan hij had verwacht.

“We hebben daarom het streefbedrag van 250 euro verdubbeld naar 500 euro”, vertelt Jarno, die enorm veel zin heeft om mee te doen.

Jarno heeft als klein kind leukemie gehad. “Een maand voor mijn vierde verjaardag werd ik ernstig ziek.” Hij werd twee jaar lang behandeld in het ziekenhuis. “Dat was een heftige periode.”

Gelukkig is hij nu weer helemaal beter. Hij is dankbaar voor de behandelingen die hij heeft gekregen in het ziekenhuis. Jarno: “Ik wil heel graag dat er nog meer kinderen genezen van kinderkanker.” En daarom doet hij mee met de actie.

Van 19 tot en met 23 december blijven zijn lange broeken in de kast, ongeacht het weer. “Ook naar mijn school ga ik in de korte broek”, vertelt Jarno, die op de Lage Waard in Papendrecht zit. Dat is een kilometer of vier fietsen vanuit zijn huis in Oud-Alblas.

Meer informatie en mogelijkheden om te doneren zijn er op www.kikakortebroek.nl/jarno-in-actie-voor-kika.