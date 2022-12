Hokra uit Noordeloos uitgeroepen tot beste activatie bureau

do 8 dec 2022, 09:52

Algemeen 548 keer gelezen

NOORDELOOS • Hokra is door FONK150 Best Agencies uitgeroepen tot het meest creatieve en efficiëntste activatiebureau van Nederland in de categorie middelgroot.

De samenstelling van de FONK150 Best Agencies is gebaseerd op een breed klanttevredenheidsonderzoek. Hierbij worden opdrachtgevers gevraagd om op twaalf aspecten, zoals snelheid, omgaan met briefings, inzet en service hun mening te geven.

Om in de top 150 te komen moeten bureaus gemiddeld een 8 of hoger scoren. De kernkwaliteiten creativiteit, effectiviteit en hoe goed doen ze het voor hun opdrachtgevers als business accelerator, wegen daarbij het zwaarst.

Hokra scoord op creativiteit een 9.25 , op effectiviteit een 8.87 en op business accelerator een 8.50. Hiermee behoort het bedrijf tot de top van Nederland.

Hokra is een bureau voor promotionele communicatie gespecialiseerd in merkactivatie, promotionele artikelen en marketing executie. Het bedrijf werkt voor opdrachtgevers als Interpolis, Hago Zorg, Cloetta, Dyson, Kon. Bam groep, Nationale Bomenbank, Aannemerij P. van Leeuwen, Hoek en Blok, SRA, Alklima, Johnson & Johnson Vision, Bouwcenter, MCB, Stichting BOOR, EFC en vele anderen.

Voor meer informatie: www.hokra.nl.