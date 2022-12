Workshop koekjes bakken in de Huiskamer van Ottoland en Goudriaan

OTTOLAND • In de Huiskamer van Ottoland en Goudriaan aan de A 94 te Ottoland wordt op donderdag 8 december van 15.00 tot 16.30 uur een ‘workshop koekjes bakken’ georganiseerd met als thema: ‘met suiker of met alternatieven, kom het verschil proeven’.

De eigen bijdrage is 2 euro. Aanmelden kan bij Lyda van Leussen via 06-53137754 of Marianne Bons via 06-15689981.