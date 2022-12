Repair Café op 15 december in Giessenburg

za 3 dec 2022, 08:55

Algemeen 152 keer gelezen

GIESSENBURG • Het Repair Café van Giessenburg, in het duurzaamheidscentrum in de Oude Bieb, is op donderdag 15 december open van 10.00 tot 12.00 uur.

Vrijwilligers staan met hun gereedschappen klaar om de meegebrachte spullen te bekijken en indien mogelijk te repareren. Het kan gaan om kleine elektrische apparatuur, kleding, huistextiel of speelgoed, een fiets of meubelstuk waar iets aan mankeert.

Terwijl men geniet van een kop koffie of thee gaat men samen met één van de vrijwilligers aan de slag. Vaak zal blijken dat met vrij eenvoudige hulpmiddelen een defect geraakt artikel weer aan de praat geholpen kan worden. Helaas komt het soms ook voordat een bepaalde reparatie niet uitgevoerd kan worden. In dit geval wordt men doorverwezen naar andere mogelijkheden. Gewoon langskomen voor de gezelligheid is ook leuk.

De kosten voor arbeid zijn gratis. Onderdelen die moeten worden vervangen, zijn echter wel voor rekening van de indiener. Een vrijwillige bijdrage wordt altijd op prijs gesteld.