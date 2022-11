Dagmar van den Herik uit Nieuw-Lekkerland op CDA-kandidatenlijst Provinciale Staten

wo 30 nov 2022, 13:44

NIEUW-LEKKERLAND • Dagmar van den Herik (22) uit Nieuw-Lekkerland staat als nummer 7 op de kandidatenlijst voor het CDA voor de komende verkiezingen van de Provinciale Staten.

Op een drukbezochte algemene ledenvergadering in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht gaven de leden van het CDA Zuid-Holland, met het vaststellen van de kandidatenlijsten en het presenteren van de concept-verkiezingsprogramma’s in het bijzijn van Tweede Kamerlid Henri Bontenbal, het startschot voor de campagnes voor de Staten- en Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023.

“We hebben samen met bewoners en bedrijven de afgelopen jaren veel bereikt in Zuid-Holland en willen de komende jaren nog veel meer bereiken”. Dat waren de woorden waarmee lijsttrekker Meindert Stolk en nummer 2 op de kandidatenlijst Michel Rogier de campagne van het CDA Zuid-Holland van de Provinciale Staten aftrapten.

Na provinciaal lijsttrekker Meindert Stolk zijn nu ook de ongeveer 130 andere CDA-kandidaten voor Provinciale Staten en Waterschappen zeker van hun plek op de lijst. Het CDA Zuid-Holland trekt met een mix van ervaring en vernieuwing naar de kiezer. Zo bevat de lijst ervaren Statenleden als Michel Rogier (Den Haag, plek 2) en Moniek van Sandick (Leiden, plek 4). Oud-wethouder Tea Both-Verhoeven (Goeree-Overflakkee, plek 3) is goed bekend en vult de lijst met nieuwe ervaring.

Er is echter ook plek voor het jeugdige enthousiasme van de 25-jarige Arjen Veerman (Den Haag, plek 5) en dus ook voor de 22-jarige Dagmar van den Herik (Nieuw-Lekkerland, plek 7), beiden van het CDJA, de jongerenafdeling van het CDA.

Tijdens de ledenvergadering werd het concept-verkiezingsprogramma gepresenteerd. In het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Staten met de titel ‘Thuis in Zuid-Holland’ wil het CDA onder andere opkomen voor een meer betrokken bestuur, bouwen aan gemeenschappen, sterke economie, en zorg dragen voor de toekomst van de agrarische sector.

“Belangrijk voor ons voedsel én met goed natuurbeheer belangrijk voor het behoud van ons landschappelijk karakter”, aldus agrariër Cees de Jong, de nummer 8 op de kandidatenlijst.

Het CDA Zuid-Holland gaat de verkiezingen vol vertrouwen tegemoet. Lijsttrekker Meindert Stolk: “We gaan de komende maanden samen met de lokale afdelingen de dorpen en steden in om zoveel mogelijk mensen ons verhaal voor Zuid-Holland en de waterschappen over te brengen en vooral ook te luisteren”.

Begin februari stelt het CDA Zuid-Holland het definitieve programma vast. “Het is belangrijk dat bij toenemende polarisatie middenpartijen zoals het CDA juist nu goed vertegenwoordigd zijn in het publieke debat. Ook in de provincie Zuid-Holland”, aldus Rogier.