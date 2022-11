Boerderijproeverij en open dag Symbioseboeren in Noordeloos

NOORDELOOS • Op zaterdag 10 december organiseren de Symbioseboeren een boerderijproeverij bij kaasboerderij Noorderlicht aan de Gorissenweg 1 in Noordeloos. Belangstellenden zijn van 10.00 tot 16.00 uur welkom om de (h)eerlijkste producten en gerechten te proeven.

Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een goedgevulde stamppot, een heerlijk stukje koe- en geitenkaas, een kakelvers eitje, een glaasje geitenkefir, natuurvlees verwerkt in een feestelijk pasteitje en een glaasje lokale wijn.

Naast het proeven, zijn de producten natuurlijk ook te koop. Producten kunnen ingepakt worden als mooi kerstpakket.

Alle producten zijn vers, lokaal en uit het seizoen. Daarnaast zijn de producten op biologische wijze geproduceerd en vrij van kunstmatige toevoegingen of e-nummers. De Symbioseboeren zijn aanwezig om alles over hun boerderij en de producten te vertellen.

Belangstellenden kunnen ondertussen ook een kijkje nemen op de kaasboerderij zelf. De kaasmakerij wordt opengesteld en ook de kalfjes en koeien zijn te bewonderen. Voor de kinderen is er een leuke speurtocht uitgezet.

Vanaf de boerderij is er een wandelroute van circa 1 kilometer door de polder uitgezet naar de Symbiosewinkel, zodat men daar ook een kijkje kan nemen. De Symbiosewinkel is normaliter van maandag tot en met zaterdag, elk uur van de dag, geopend voor klanten met een eigen sleutel. Daarnaast is de winkel op zaterdagochtend tussen 10.30 en 12.30 uur bemand voor klanten die nog geen eigen sleutel hebben.

Symbiose is een samenwerkingsverband van zes biologische boeren uit Noordeloos en omstreken. In de zelfbedieningswinkel aan de Noordzijde 11a in Noordeloos is hun diverse biologische productaanbod te koop. Gewoon Anderz verzorgt de groenten en het fruit. Boerderij De Drie Wedden biedt ossenvlees aan. Hoeve Catherine Elisabeth levert eieren. De Wilde Weidekaas van kaasboerderij Noorderlicht is in de winkel te koop, net als de wijn van Wijngaard Domein Oosteind. De laatste aanwinst is geitenkefir en -kaas van De Bonte Weide.