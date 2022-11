Leerlingen Eben Haezer uit Nieuwpoort winnen debat bij de Derde Kamer

NIEUWPOORT • Dankzij hun goede argumenten en een creatieve inzending over de Dierenweide in Nieuwpoort hebben de kinderen van de plusklas en groep 7 van de Eben Haezer uit Nieuwpoort een prijs gewonnen bij de Derde Kamer.

Afgelopen vrijdag mochten ze met de bus naar Den Haag om daar een bezoek te brengen aan de Eerste en Tweede Kamer. Ook gingen ze met leerlingen van twee andere scholen in debat, die ook gewonnen hadden bij de wedstrijd.

De Voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn, had de leiding over het debat. Voor de ondersteuning van de fracties werken Eerste en Tweede Kamerleden mee, net als ambtelijke medewerkers van de beide Kamers.

“Het was ontzettend leuk dat we daar mochten zijn”, blikt Fleur Brandwijk terug. Zij was verkozen tot woordvoerder tijdens het kinderdebat in Den Haag. “Misschien kom je daar maar één keer in je leven! Ik vond het heel bijzonder om in de bankjes te zitten waar normaal gesproken de kamerleden zitten.”

De school uit Nieuwpoort deed met de beide groepen mee aan een project van de Eerste en Tweede Kamer, in samenwerking met ProDemos, getiteld ‘De Derde Kamer’. Dat is een interactief lesprogramma over de parlementaire democratie. Het lespakket startte rond Prinsjesdag en werkte toe naar de finale van afgelopen vrijdag.

“Elke week behandelden we een onderwerp uit een boek en gingen daarover met elkaar debatteren”, vertelt Joas Baelde, een van de leerlingen die ook mee was naar Den Haag. “We leerden hoe je goede argumenten kunt bedenken en hoe de politiek werkt.”

“De onderwerpen gingen meestal over grote, landelijke zaken. Het leek ons leuk om een onderwerp uit de buurt te kiezen om in te zenden voor de wedstrijd. We kozen de kinderboerderij bij de Vijverhof, omdat ze die willen wegdoen omdat die teveel geld kost. Maar de oude mensen vinden het leuk om naar de dieren te kijken. We maakten ons wel zorgen over de hanen die zoveel herrie maken.”

Of de kinderen van de plusklas en groep 7 dankzij dit project straks allemaal de politiek ingaan, moet nog blijken. Fleur in ieder geval niet. “Ze kunnen daar zó lang met elkaar debatteren, soms van ’s morgens vroeg tot half twee ’s nachts. Dat zal ik nooit kunnen volhouden. Dan val ik in slaap.”