Uitbreiding windpark Giessenburg is onbespreekbaar voor Doe Mee! Molenlanden

21 minuten geleden

Algemeen 90 keer gelezen

GIESSENBURG • Doe Mee! Molenlanden wil het gebrek aan daadkracht van Gorinchem met betrekking tot duurzame energie niet compenseren in Molenlanden. De partij is fel tegenstander van uitbreiding van het aantal windmolens bij Giessenburg.

Wethouder Jan Lock heeft als trekker van de RES regio Alblasserwaard recent aangegeven mogelijkheden te willen onderzoeken om extra windmolens te plaatsen. Als locaties worden de bestaande molens bij Giessenburg-Schelluinen genoemd en de nog te plaatsen molens bij het bedrijventerrein Grote Haar bij Gorinchem. Doe Mee! Molenlanden vindt dit niet wenselijk, niet-realistisch en onbespreekbaar.

Afwentelen

Doe Mee! is van mening dat Gorinchem vanuit de RES samenwerking eerst maar eens zelf met serieuze alternatieven moet komen. Mario de Lijster, woordvoerder energietransitie: “In de principes van de RES staat letterlijk: lusten en lasten verdelen we eerlijk, niet afwentelen. In oktober gaf wethouder De Boer van Gorinchem aan nog geen alternatieven te hebben en nu, enkele weken later wordt van Molenlanden verwacht dat we de complete opgave van Gorinchem op ons nemen. Ik noem dat afwentelen.”

Binnen de RES 1.0 zou Molenlanden de opgave voor zonne-energie grotendeels invullen en Gorinchem de opgave voor windenergie. Het is Molenlanden dat op dit moment al windenergie levert. Die windenergie wordt geleverd door de drie molens bij Giessenburg-Schelluinen. Het is volgens Doe Mee! niet realistisch om te denken dat de RES-opgave die Gorinchem op zich heeft genomen daar opgevangen kan worden.

Zes molens erbij

De Lijster: “Het gat van Gorinchem opvangen betekent dat bij Giessenburg ongeveer zes molens van dat type bijgeplaatst moeten worden. En bij de Grote Haar zouden dan ook nog eens drie á vier extra molens moeten komen. Laat voor iedereen glashelder zijn: dit is onbespreekbaar voor ons. Molenlanden is momenteel de enige gemeente in de regio die windenergie levert, het is nu aan andere gemeenten, met Gorinchem als eerste, om een serieuze bijdrage te gaan leveren.“

“Twee jaar besteden aan plannen zonder reële slagingskans, terwijl we nu al in een energiecrisis zitten vindt Doe mee! onverantwoord. Temeer omdat nog niet alle mogelijkheden in Gorinchem goed onderzocht zijn.” Doe Mee! pleit er voor om de mogelijkheden tot windenergie in Gorinchem eerst serieus te onderzoeken.

De Lijster: “Zonder opgave van redenen heeft de gemeente Gorinchem het zoekgebied op Oost geschrapt en nu ook Avelingen. Als je je handtekening onder de RES zet, ben je bestuurlijk verantwoordelijk en dien je te leveren. Gorinchem toont zich op dit moment een weinig betrouwbare en ook geen constructieve partner, dat is jammer, maar dat wil niet zeggen dat Molenlanden het dan mag opknappen. Gorinchem is aan zet.”