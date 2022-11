Winter Fair in De Zes Molens

HOORNAAR • De Zes Molens in Hoornaar organiseert op vrijdag 9 december tussen 09.30 en 20.30 uur een Winter Fair.

Om de sfeervol verlichte rotonde staan dan een kleine 20 kramen opgesteld. En ook binnen in het restaurant zijn enkele kramen te vinden.

De rotonde bij De Zes Molens is een geweldige locatie om een winterse markt te organiseren. Een markt die zowel voor jong als voor oud aantrekkelijk is. Er zijn kraampjes met onder andere zuivelproducten, lekkernijen, sieraden, (kerst)groen, boeken, presentjes en kaarten.

Ook aan de inwendige mens is gedacht. Er wordt verse erwtensoep verkocht, broodjes worst en warme chocolademelk. Op het middengedeelte van de rotonde staan schapen, geiten en een paardje en tussen 18.30 en 19.30 uur kan men genieten van een optreden van muziekvereniging Da Capo uit Giessenburg. Binnen in het restaurant kan men rustig zitten en genieten van een kopje koffie of thee.

Er is voldoende parkeergelegenheid op het Dirk IV plein in Hoornaar.