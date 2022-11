Edwin van den Heuvel (Langerak) op kandidatenlijst BoerBurgerBeweging

51 minuten geleden

Algemeen 287 keer gelezen

LANGERAK • Edwin van den Heuvel is één van de kandidaten van de BoerBurgerBeweging voor de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland, in maart volgend jaar. De projectontwikkelaar uit Langerak staat als achtste op de lijst.

De partij die onder leiding van Caroline van der Plas de afgelopen jaren nadrukkelijk vaste voet aan de grond heeft gekregen, wil de populariteit ook in Zuid-Holland verzilveren. Het uitgangspunt: minstens tien van de 55 zetels van de Provinciale Staten.

Het zou betekenen dat Edwin van den Heuvel vanaf halverwege volgend jaar regelmatig naar Den Haag af zou moeten reizen. “Samen met het team ga ik de komende tijd campagne voeren voor de BoerBurgerBeweging”, vertelt hij. “De Alblasserwaard is voor ons zeker heel belangrijk. In deze streek hoop ik over enige tijd een ledenavond te organiseren.”

Kandidatenlijst

Bij zijn aanmelding bij de BBB zette Van den Heuvel een vinkje bij het vak waarmee hij aangaf actief te willen worden. Het partijbestuur nam contact met hem op en bood een plek aan op de kandidatenlijst voor de Provinciale Staten.

“Ik zet mijn kennis en ervaring hier graag voor in”, knikt hij. “Op basis van onder meer de expertise en de verspreiding van de kandidaten over de provincie ben ik op plek acht terechtgekomen. Daarnaast heb ik al meegedacht en meegeschreven met het partijprogramma. Ik kijk er naar uit om via de BBB aan de slag te gaan voor Zuid-Holland.”

Het volledige interview met Edwin van den Heuvel staat donderdag 24 november in Het Kontakt.