Geen aanpassing in woningbouwplannen Langerak-Zuid

29 minuten geleden

LANGERAK • De gemeente Molenlanden is niet van plan om de woningbouwplannen voor het laatste deel van Langerak-Zuid aan te passen.

De fractie van de ChristenUnie had die suggestie vorige week gedaan. De partij zag kansen om deze grond te kunnen gebruiken om betaalbare woningen te bouwen die, naast een flexibele en duurzame bouwstijl, de afmetingen krijgen die zeer in trek zijn bij met name jonge starters en senioren.

Het gemeentebestuur van Molenlanden wil echter de reeds opgestelde plannen voor de laatste fase van Langerak-Zuid niet veranderen. De Woonvisie 2020-2024 is leidend. “Zo zorgen we ervoor dat het woningbouwprogramma als geheel zo passend mogelijk is bij de behoefte”, aldus de gemeente Molenlanden.

Er wordt nog wel gewezen op het project Schoolstraat Nieuwpoort, waar woningen in het door de ChristenUnie gevraagde segment worden gebouwd.