VVAC organiseert weer haar jaarlijkse speculaasactie

15 minuten geleden

Algemeen 81 keer gelezen

OTTOLAND • Voetbalvereniging VVAC organiseert ook dit jaar weer de speculaasactie. Bestellingen kunnen online doorgegeven worden tot vrijdag 18 november. Vervolgens worden de lekkernijen thuisbezorgd. Dat vindt plaats op vrijdag 25 november tussen 19.00 en 20.00 uur in de dorpen Ottoland, Goudriaan, Brandwijk, Molenaarsgraaf, Bleskensgraaf en Wijngaarden. Afhalen kan ook.

Bestellingen kunnen geplaatst worden via de website: www.vvac.nl. Ook kan een mail met naam, bestelling en adres gestuurd worden naar vvacspeculaasactie@gmail.com. Voor meer informatie: Kees van Wijk via 0638515285. De speculaaspoppen kosten 3,50 euro per stuk.