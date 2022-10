Minister Van der Wal bezoekt Brandwijkse boerderij

BRANDWIJK • Christianne van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof, was maandagmiddag 17 oktober te gast op de biologische boerderij van Coriene en Mattias Verhoef in Brandwijk.

Coriene: “De minister wilde de transitie zien van intensief naar extensief en biologisch. Wij konden laten zien dat we sinds 2015 per hectare 73 procent zijn gereduceerd in stikstofuitstoot.” Mattias: “We hebben ook over de daarbij horende bedreigingen en kansen verteld en over onze bijdrage aan verbetering van de biodiversiteit.”

Niet iedereen

Veel van de kansen en bedreigingen waren voor de minister herkenbaar, aldus Coriene. “Na het horen van ons verhaal over extensivering zei ze ook: ‘Daar moeten we heen, dit is wat we willen’. Maar niet iedereen hoeft het precies zo te doen en er zijn plekken in Nederland waar wel intensief geboerd kan worden.”

Perspectief

Belangrijk voor het echtpaar Verhoef is dat de minister hen perspectief bood. “Ze vertelde dat landschapselementen betaald gaan worden. Nu krijgen we alleen vergoeding voor kosten die we maken. Straks wordt dat een inkomstenbron, dus ons verdienmodel wordt verstevigd. We hebben onder andere een plas-drasgebied, kruidenrijk grasland, natuurlijke oevers en bomen aangeplant.”

BioHuis

Een aantal vertegenwoordigers van BioHuis, een vereniging van biologische agrariërs, was bij de ontmoeting aanwezig.