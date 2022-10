Snerttocht van wandelsportvereniging Nooit Gedacht

BLESKENSGRAAF • Wandelsportvereniging Nooit Gedacht organiseert op zaterdag 29 oktober weer de Snerttocht, met onderweg tijdens de rust een heerlijk kopje snert.

De start en finish vindt plaats vanuit het sport- en zalencentrum De Spil aan het Melkwegplein 1 te Bleskensgraaf. Deelnemers aan de 5 en 10 kilometer kunnen tussen 09.30 en 12.00 uur starten. Deelnemers voor de 15 kilometer kunnen tussen 09.00 en 10.00 uur starten en deelnemers voor de 25 kilometer kunnen tussen 08.30 en 10.00 uur beginnen. De finish sluit om 17:00 uur.

Inschrijven kost 5,50 euro. Er is een meerprijs van 1,50 euro voor wie een medaille wil en er is juist weer een korting van 1 euro voor KWBN-leden. Voor meer informatie of aanmelding: www.wandel.nl of www.wsvnooitgedacht.nl.