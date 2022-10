Fit- en gezondheidstest in Bleskensgraaf voor 55-plussers

BLESKENSGRAAF • GiGa Molenlanden organiseert op vrijdag 28 oktober vanaf 13.00 uur in gebouw Diakonia aan de Kerkstraat in Bleskensgraaf een fit- en gezondheidstest voor mensen van 55 jaar en ouder uit Molenlanden.

Er worden eenvoudige testen afgenomen om conditie, spierkracht, balans en flexibiliteit te toetsen. Dit wordt gedaan in samenwerking met fysiotherapie Bleskensgraaf. Na de test worden de resultaten besproken en ontvangt men een persoonlijk (beweeg)advies.

Voor meer informatie of aanmelden kan contact worden opgenomen met 06-19992628 of info@gigamolenlanden.nl. Deelname is gratis.