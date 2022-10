Vrouwenfitness in Leerbroek

LEERBROEK • In dorpshuis De Schakel aan het Raadhuisplein 1 in Leerbroek wordt iedere woensdagavond van 19.30 tot 20.30 uur vrouwenfitness gegeven.

Onder leiding van een fysiotherapeut en in een gezellige groep wordt iedere woensdagavond een uur gewerkt aan conditie, fitheid en lenigheid. De oefeningen zijn bekend vanuit fitness, Pilates, yoga, maar ook door onder andere volleybal en badminton wordt gewerkt aan fitheid en souplesse.

Voor meer informatie of meedoen met een gratis proefles kan gebeld worden met Carola Boogerd via 06-13582135. Deelname kost daarna 10 euro per maand.