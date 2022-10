Gi-ga-groene leesactiviteiten op de School met de Bijbel in Noordeloos

NOORDELOOS • In het kader van de nationale Kinderboekenweek waren er veel activiteiten in en rond de School met de Bijbel in Noordeloos.

Kinderboekenschrijver Evelien van Dort vertelde over haar nieuwste boek. Mieke, van Miek-Kado Boek-Kadoshop las op een inspirerende en interactieve manier voor uit verschillende boeken. Na schooltijd was er een goed bezochte boekenmarkt. Alle leerlingen leenden een boek uit de bibliotheek om thuis te lezen. Er werden verschillende groene activiteiten georganiseerd door de groepen.