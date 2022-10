Avond voor school en bedrijf bij Yuverta in Ottoland

OTTOLAND • Dinsdagavond 4 oktober was de avond voor school en bedrijf op het Yuverta in Ottoland.

Tijdens deze avond waren er veel mbo-scholen en bedrijven uit de gemeente Molenlanden aanwezig om de leerlingen en hun ouders te informeren over mogelijke studies en banen. De opkomst van de derde- en vierdejaars leerlingen was groot en het was een geslaagde avond voor alle aanwezigen.