Bloemetje voor NSGK-collectant uit Hei- en Boeicop

23 minuten geleden

HEI- EN BOEICOP • Onlangs heeft de NSGK (Het Gehandicapte Kind) Marianne Duits uit Hei- en Boeicop in het zonnetje gezet.

Ze kreeg onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers uit handen van Marita Kuiters een prachtige bos bloemen.

Dit omdat zij inmiddels alweer vijf jaar de jaarlijkse huis-aan-huis collecte organiseert in Hei- en Boeicop/Lexmond en omstreken.

Helaas wordt er niet in alle kernen van voormalig gemeente Zederik gecollecteerd. De afgelopen jaren heeft ze al collectanten gevonden in Ameide, Meerkerk en Nieuwland. Maar er wordt nog lang niet in alle straten gecollecteerd. Haar streven is om dit jaar voor alle kernen van voormalig gemeente Zederik collectanten te vinden.

Het collecteren gebeurt nog op de ouderwetse manier, met een bus voor contant geld, maar ook de mogelijkheid om met een QR-code te doneren.

Wie van 14 tot en met 19 november wil collecteren, kan zich bij Marianne aanmelden via een appje naar 06-44640058, een telefoontje naar 0345-641669 of per mail: marduits@outlook.com.