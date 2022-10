Groep 8 De Stapsteen in Bleskensgraaf opent Kinderboekenweek met toneelstuk

do 6 okt, 10:54

BLESKENSGRAAF • De Kinderboekenweek op OBS De Stapsteen in Bleskensgraaf is deze week geopend met een toneelstuk, gespeeld door kinderen uit groep 8.

Tijdens de Kinderboekenweek wordt er nog meer aandacht besteed aan natuur en lezen. Zo kan er een echt leesalarm afgaan in de school, waarna iedereen gaat lezen. Ook komt Mieke van Miek-Kado dinsdag langs om in de klassen te vertellen over verschillende kinderboeken, hebben we de voorleeswedstrijd en is er dinsdagmiddag een echte boekenkraam op school. Iedereen die op zoek is naar een kinderboek is welkom op dinsdagmiddag 11 oktober vanaf 14.00 uur.