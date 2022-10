Gemeente Vijfheerenlanden: opvanglocatie zeventig vluchtelingen in Lexmond

LEXMOND • Aan de Nieuwe Rijksweg 20 in Lexmond, het evenemententerrein, komt een tijdelijke crisisnoodopvanglocatie voor maximaal zeventig vluchtelingen. Dat heeft heeft het college deze week besloten.

De vluchtelingen worden vanaf 1 november voor de duur van maximaal vier maanden opgevang in flex-units. Op dinsdag 4 oktober volgt een bewonersavond waarbij omwonenden en belanghebbenden voor worden uitgenodigd’, zo stelt het gemeentebestuur in een persbericht.

Een van de onderwerpen die aan de orde komt is hoe de gemeente met de omgeving in gesprek blijft. ‘Er is een spanningsveld tussen de snelheid van moeten handelen in deze crisis en het zorgvuldige gesprek voeren met de omgeving.’

Kansrijke locaties

Sinds begin september was een projectteam op zoek naar geschikte locaties. Daarbij is breed gekeken naar mogelijkheden om vluchtelingen op te kunnen vangen: sporthallen, kantoren, dorpshuizen, campings, boten en flex-units.

‘Ook de spreiding van opvang in de gemeente Vijfheerenlanden is hierin meegenomen. Deze zoektocht leidt tot de Nieuwe Rijksweg als locatie.’

Burgemeester

Via Twitter laat burgemeester Sjors Fröhlich weten trots te zijn op Lexmond. ‘Veel warme en gastvrije reacties op de komst van 70 vluchtelingen. Natuurlijk ook zorgen. Die begrijp ik. Maar we gaan er met z’n allen voor zorgen dat dit een prettig en veilig tijdelijk verblijf wordt. Voor iedereen.’