Nieuw Ecopark in Groot-Ammers gaat open op 15 oktober

do 29 sep, 13:43

GROOT-AMMERS • Zaterdag 15 oktober om 12.00 uur openen kinderburgemeester Fedde Linneweever en wethouder John Quik van gemeente Molenlanden het Ecopark aan de Transportweg 3 in Groot-Ammers.

De combinatie van een milieustraat met recyclingstation, werkplaats én een educatieruimte is uniek in Nederland.

Het Ecopark heeft verschillende functies gericht op goederen en materialen hergebruiken en recyclen. Op het terrein is een nieuwe milieustraat, een werkplaats, een tweedekans bouwmaterialendepot, een educatieruimte en een recyclecentrum.

Arie Korevaar, directeur van de Korevaar Groep en Hans van den Brule, directeur van Waardlanden, zullen op 15 oktober vertellen over de functie en ontstaansgeschiedenis van de bijzondere samenwerking. Alle inwoners zijn van harte welkom om deze feestelijke middag bij te wonen.

Het Ecopark is een krachtige samenwerking met als doel te werken aan een duurzame toekomst. Samenwerkingspartners zijn de Korevaar Groep (KoreNet, Netwerk NV, Recycling Centrale Korevaar en 2e Kans Bouwmaterialen), Waardlanden, HVC en De Gezel.

De oude milieustraat van Waardlanden was jarenlang gevestigd op het terrein van KoreNet. Waardlanden en KoreNet zetten het recyclen van herbruikbare grondstoffen met trots door op het Ecopark Groot-Ammers, samen met de andere partners. Het is een unieke locatie. Nergens in Nederland bestaat er een milieustraat met recyclingstation, werkplaats én een educatieruimte bij elkaar.

Ontdek het Ecopark Na de officiële opening om 12.00 uur zijn er van 12.30 uur tot 16.00 uur diverse activiteiten op het terrein van het Ecopark. Een parcours biedt jong en oud een uniek kijkje achter de schermen. Kinderen kunnen een bootje knutselen van circulair materiaal in de werkplaats, zweven in een zweefmolen, het wagenpark van Waardlanden en KoreNet bekijken of meerijden in een veegwagen. Vanuit de educatieruimte hebben bezoekers een indrukwekkend uitzicht over het Ecopark en ontdekken zij meer over de circulaire economie.

Vanaf maandag 17 oktober is het Ecopark vanaf 08.30 uur open voor het brengen van afgedankte goederen en materialen. De huidige milieustraat op het terrein van KoreNet is vanaf donderdag 13 oktober gesloten.