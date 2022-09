Uitbreiding bedrijventerrein Schelluinen-West weer stap verder; omgeving wordt betrokken

do 29 sep, 12:37

Algemeen 1.079 keer gelezen

SCHELLUINEN • Voor de uitbreiding van bedrijventerrein Schelluinen-West langs de Parallelweg verbreedt de gemeente Molenlanden het contact met de omgeving. Zo worden inwoners van Schelluinen en Giessenburg geïnformeerd en krijgen zij gelegenheid vragen te stellen en hun mening in te brengen.

Dat meldt wethouder Johan Quik in een raadsinformatiebrief. Contact over de plannen is er al geweest met de provinciale overheid, Waterschap Rivierenland en de bewoners van de Kerkweg in Giessenburg.

Breder

Met de vaststelling van de zogenaamde stedenbouwkundige uitwerking voor ‘Bedrijventerrein Parallelweg Schelluinen’ is voor het gemeentebestuur nu het moment gekomen om dit breder met de omgeving te delen.

‘Inwoners van Schelluinen en Giessenburg worden geïnformeerd, krijgen gelegenheid tot het stellen van vragen en het inbrengen van aandachtspunten over de bedrijfsontwikkeling’, schrijft wethouder Quik. ‘De komende weken tot begin november zullen gebruikt worden voor de omgevingsdialoog. De vragen en aandachtspunten die hieruit voortkomen worden verwerkt in de verdere planvorming.’

Enorme behoefte

De belangrijkste reden voor de uitbreiding is volgens het gemeentebestuur de enorme behoefte aan bedrijfslocaties binnen Molenlanden en de regio. Er zijn nu al meerdere onderneming op het geplande uitbreidingsgebied gevestigd. ‘Het gaat om circa zes hectare bestaande bedrijfslocaties die gesaneerd worden. Daar komen in totaal circa dertien hectare voor terug.’

De inbreuk op het landschap is minimaal, laat de wethouder daarnaast weten. ‘De verkeersontsluiting is via het bestaande bedrijventerrein Schelluinen-West. Daarom leent deze locatie zich hier goed voor. In het plan is veel aandacht voor beeldkwaliteit en duurzaamheid. De initiatiefnemer is voornemens het bedrijventerrein uit te geven aan bedrijven met roots in Molenlanden. Als gemeente stimuleren we dit.’