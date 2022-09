Rabobank organiseert de Coöperatieve Awards

REGIO • De eerste editie van de Coöperatieve Awards van de Rabobank, voor mensen die zich op een positieve manier inzetten voor de medemens, de energietransitie of de voedseltransitie, is een feit.

De Rabobank in de regio Lek en Merwede heeft deze prijs in het leven geroepen om mensen in het zonnetje te zetten die een rolmodel zijn voor anderen, door zich op uitzonderlijke wijze in te zetten voor de grote uitdagingen ten opzichte van het thema. Het gaat dan om Financieel Gezond Leven, Duurzaam Wonen, Duurzaam Ondernemen, Banking4Food en Energietransitie.

De awards zijn een erkenning voor mensen die zich op een bijzondere manier verdienstelijk maken, die in het afgelopen jaar een betekenisvol initiatief namen door zich sterk te maken voor een duurzame en gezonde toekomst. Die vaak zelfs tot het uiterste gaan om een positieve impact te maken. “We willen die initiatieven uitlichten en deze impactmakers een voetstuk bieden”, aldus de Rabobank.

Leden van de ledenraad dragen kandidaten voor en presenteren hun genomineerden in de Week van de Coöperatie, tijdens de finale-avond van Rabo ClubSupport. Vervolgens kunnen de Rabobankleden vanaf half oktober hun stem uitbrengen met een unieke stemcode. Deze ontvangen zij per e-mail. De impactmakers die de meeste stemmen krijgen, worden beloond met de Coöperatieve Award.

“Ons doel is onze klanten en leden te stimuleren om op een positieve manier bij te dragen aan een betere leefomgeving”, legt de Rabobank uit. “Om processen in beweging te brengen. Dat heeft vooral met onze missie te maken: Growing a Better World Together.”

De verkiezing levert inspiratie en nieuwe inzichten op en biedt bovendien gelegenheid om kennis en netwerk uit te wisselen, met mogelijkheden om samen te werken.

De Coöperatieve Award wordt uitgereikt door de directeur Coöperatieve Rabobank in de week van 21 november.