Kerk in Actie zoekt collectanten in Bleskensgraaf

1 uur geleden

Algemeen 98 keer gelezen

BLESKENSGRAAF • Van 21 tot 26 november organiseert Kerk in Actie haar landelijke huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Om deze collecte tot een succes te maken, is Kerk in Actie op zoek naar collectanten in Bleskensgraaf.

De afgelopen jaren was de landelijke collecteweek een groot succes. Het collectedoel sprak erg aan en de collecte werd positief ontvangen. “Mooi dat de kerk zich van deze kant laat zien”, zeiden gevers.

Het doel van de collecte is, net als vorige jaren, een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. In Griekse vluchtelingenkampen verblijven duizenden kinderen. Kerk in Actie helpt met voedsel, kleding, zorg en onderwijs en probeert deze kinderen op een betere plek te krijgen.

Collectecoördinator Annemieke Bons organiseert de collecte in Bleskensgraaf. Over haar motivatie om dit te doen, zegt zij: “De situatie in Ter Apel bepaalt mij er opnieuw bij dat de vluchtelingencrisis voortduurt. In Griekenland duurt deze crisis al veel langer, er zijn kinderen geboren in zo’n kamp en er is na al die jaren nog steeds geen uitzicht. Wij kunnen de situatie niet oplossen, maar het wel dragelijker maken door te geven.”

Aanmelden als collectant kan bij de collectecoördinator Annemieke Bons via 06-44677694 of barsebons@gmail.com. Voor meer informatie: www.kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte.