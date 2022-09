Aanmelden mogelijk voor opvolger van kinderburgemeester Fedde in Molenlanden

25 minuten geleden

MOLENLANDEN • Kinderen kunnen zich weer aanmelden om kinderburgemeester van Molenlanden te worden. Fedde Linneweever, de huidige kinderburgemeester, is dan inmiddels bijna een jaar kinderburgemeester en draagt in december het stokje over aan zijn opvolger.

Alle kinderen die in Molenlanden wonen en in groep 7 van een basisschool zitten, mogen reageren. ‘Kinderen kunnen dit doen door zich op een leuke manier voor te stellen’, legt de gemeente uit in een persbericht. ‘Bijvoorbeeld via een filmpje of brief.’ Aanmelden kan tot 13 oktober.

Op www.molenlanden.nl/kids staat hoe kinderen kunnen solliciteren. Ook ontvangen alle basisscholen flyers die ze aan de kinderen kunnen meegeven. Uit alle reacties kiest een jury drie kinderen. Met deze kinderen voert de jury een gesprek. Daarna wordt de kinderburgemeester gekozen. De kinderburgemeester wordt op 13 december officieel benoemd door de gemeenteraad.

Fedde

Kinderburgemeester Fedde (11): “Het is heel erg leuk om kinderburgemeester te zijn. Vooral omdat je veel nieuwe mensen ontmoet en dingen kan leren. In het afgelopen jaar ben ik bij veel bijzondere activiteiten geweest. Daarnaast kon ik ook zelf onderwerpen kiezen die ik belangrijk vind. Zoals het zorgen dat minder mensen zich eenzaam voelen door op bezoek te gaan bij ouderen.”

“Ook heb ik meegedaan aan activiteiten tegen zwerfafval. Zo heb ik samen met andere kinderen geprobeerd om Molenlanden een beetje schoner te maken. Dus als je het leuk vindt om bij toffe activiteiten te zijn en je ervoor wilt zorgen dat er iets met de mening van kinderen wordt gedaan, dan moet je zeker reageren.”