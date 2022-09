Na twee jaar geen Fokveedag Boerenlandfeest gaat het vandaag weer ‘los’ in Hoornaar

22 minuten geleden

Algemeen Fotoseries 139 keer gelezen

HOORNAAR • De 108e editie van Fokveedag Boerenlandfeest moest vanwege de coronapandemie zowel in 2020 als in 2021 worden geannuleerd. Maar zaterdag 17 september gaat het weer gebeuren. Hoornaar is klaar voor het grootste agrarische evenement van Midden-Nederland.

De weersverwachtingen lijken mee te vallen. De meeste buien zijn volgens de voorspellingen al gevallen. Het ‘gevreesde’ natplan kan dan ook in de kast blijven.

Zaterdagochtend vroeg zat de stemming er al goed in. Fokveedag Boerenlandfeest duurt vandaag van 09:00 tot 16:00 uur. Het pauzeprogramma, met onder meer The Future Guys, begint om 12:00 uur.





De koeien worden aangevoerd en gewassen. De Fokveedag kan straks, om 9 uur, beginnen. pic.twitter.com/V8n5grrq1h — Fokveedag Hoornaar (@defokveedag) September 17, 2022