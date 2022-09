Thema-avond Progressief Molenlanden over toekomst boeren

BLESKENSGRAAF • Progressief Molenlanden houdt woensdag 28 september een thema-avond in Bleskensgraaf. Tijdens deze open avond gaan leden en niet-leden met elkaar in gesprek over de toekomst van het boerenleven in de gemeente.

‘Er is steun voor de boeren in onze gemeente, maar er zijn ook zorgen over de stikstofuitstoot en de gevolgen daarvan voor de natuur’, stelt de lokale partij in een persbericht. ‘Naast de stikstofdiscussie spelen er op dit moment helaas nog een aantal onderwerpen die de landbouwsector raken: stijgende kosten, klimaatverandering, waterkwaliteit. Complexe onderwerpen waar niet alleen boeren, maar alle inwoners mee te maken hebben.’

Caring Farmers

Jasper Meerkerk, melkveehouder en zorgboer in Nieuw-Lekkerland, zal aanwezig zijn om het tien punten plan van de Caring Farmers toe te lichten. Teunis Jacob Slob, biologisch melkveehouder in Noordeloos en voormalig wethouder, zal ingaan op de stikstofproblematiek.

Aan bod komen vragen als ‘Wat kunnen we als politiek doen om deze problemen het hoofd te bieden?’ en ’Wat verwacht u daarin van de gemeente en wat kunnen we met elkaar met als doen om een toekomstperspectief te hebben voor onze boeren(gezinnen)?’.

De aanvang is 20.30 uur. De avond vindt plaats bij speeltuinvereniging Kindervreugd in Bleskensgraaf, Graafstroomstraat 17b.