Gondelvaart Giessen-Oudekerk lost belofte van spektakel moeiteloos in

14 minuten geleden

GIESSEN-OUDEKERK • Vooraf had de organiserende Oranjevereniging Giessen-Oudekerk beloofd: de Gondelvaart wordt een spektakel. Zaterdagavond bleek dat ze niets teveel toegezegd hadden.

De ruim twintigduizend bezoekers langs de oevers van en in de tuin langs de Giessen genoten van prachtige en indrukwekkende bouwsels. Een Titanic waarop passagiers wanhopig proberen het vege lijf te redden, terwijl het schip langzaam maar zeker breekt; een gigantische uitvoering van het computerspel Super Mario Kros; openbare basisschool Giessen-Oudekerk in Viking-uitdossing op hun boot ‘Hoe tem je een draak’ en de wereld van de bekende serie Peaky Blinders, de ene was nog mooier dan de andere.

De eerste prijs in de categorie ‘Grote Vaartuigen’ ging zaterdag naar The Keet, met hun creatie ‘The Gold Dredge’.

Tweede werd Amstel Boulevard met ‘Titanic’ en derde De Herintreders met ‘Mario Bros’. Een eervolle vermelding ging naar Pont-On! met ‘Wave’.

Bij de kleine boten was het goud voor de Gondelbuurt met ‘Plastic Soep’. Tweede werd Cornelisse met ‘Volledig uitgeruste Zalmschouw’ en derde de familie Rietveld met ‘Grieks Vissersbootje’. Een eervolle vermelding was er voor Bep en Henk Thoutenhoofd.











Ondertussen gaat op de Giessen de Titanic nogmaals ten onder. pic.twitter.com/u2NzeQfNFJ — Geurt Mouthaan (@GeurtMouthaan) September 10, 2022

In het donker wordt het er alleen maar beter op! pic.twitter.com/NPfzE5VdPF — Geurt Mouthaan (@GeurtMouthaan) September 10, 2022

Peaky Blinders op de Giessen! pic.twitter.com/or1kKENFcj — Geurt Mouthaan (@GeurtMouthaan) September 10, 2022

En deze Middeleeuwse kerk! pic.twitter.com/hFSxZ3KiLf — Geurt Mouthaan (@GeurtMouthaan) September 10, 2022