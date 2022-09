RIVM: beperkt eten uit moestuinen in Bleskensgraaf, Wijngaarden, Oud-Alblas, Brandwijk en Molenaarsgraaf

REGIO • Het RIVM raadt eigenaren van moestuinen in Bleskensgraaf, Wijngaarden, Oud-Alblas, Brandwijk, en Molenaarsgraaf om niet uitsluitend uit hun moestuinen te eten, maar dit af te wisselen met groente en fruit uit de winkel. Dat is één van de resultaten van het moestuinonderzoek naar aanleiding van de uitstoot van de giftige PFAS-stoffen door Chemours in Dordrecht.

Het onderzoek naar PFAS in groenten en fruit uit moestuinen in de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden is onlangs afgerond. De meeste inwoners in die gemeenten kunnen volgens het RIVM groenten en fruit uit eigen tuin eten. Een aantal moestuineigenaren moeten hierbij wel afwisselen met groenten en fruit uit de winkel.

In Molenlanden gaat het om Bleskensgraaf, Wijngaarden, Oud-Alblas, Brandwijk en Molenaarsgraaf gaat. De concentratie PFAS in groenten en fruit in deze tuinen blijven onder de gezondheidskundige grenswaarde, stelt het RIVM. ‘Maar omdat we ook op andere manieren PFAS binnenkrijgen, is het advies om alsnog het eten uit eigen tuin af te wisselen met het eten van groenten en fruit uit de winkel.’

Bij enkele moestuinen uit Sliedrecht adviseert het RIVM om helemaal geen groenten of fruit uit de tuin te eten, tenzij de gewassen in bakken met potgrond uit de winkel zijn geteeld.

Wethouders

De vier gemeenten gaven opdracht voor het onderzoek, dat in de zomer van 2021 startte. De wethouders reageren: “Dit is een vervelende boodschap voor sommige moestuineigenaren. Zonder dat zij hier iets aan kunnen doen, worden ze geconfronteerd met het advies om niet meer uit hun eigen moestuin te eten of om niet teveel en te vaak uit de tuin te eten.”

“Wij vinden dat inwoners niet ongevraagd geconfronteerd mogen worden met de gevolgen van de uitstoot van deze PFAS. Die uitstoot moet wat ons betreft stoppen. Daar zetten de vier gemeenten, de GGD, OZHZ en de provincie Zuid-Holland zich gezamenlijk voor in. Deze stoffen horen niet thuis in het milieu, niet in ons water, niet in ons voedsel. De gemeenten hebben de bedrijven dan ook aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van hun uitstoot.”