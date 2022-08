Hervormde kerk Meerkerk open op Open Monumentendag

18 aug, 09:14

MEERKERK • In 2020 is de monumentale Hervormde kerk te Meerkerk weer in gebruik genomen na een uitbreiding die de kerk qua omvang na 190 jaar weer vrijwel gelijk maakt aan de oorspronkelijke grootte. Vanwege corona kon daar twee jaar geleden geen aandacht aan besteed worden. Op Monumentendag 2022, op zaterdag 10 september, is de kerk van 10.00n tot 16.00 uur geopend om dat nog wat goed te maken.

Bij gelegenheid van de uitbreiding van het kerkgebouw heeft een diepgaand archeologisch onderzoek plaatsgevonden. De oorspronkelijke kerk wordt gedateerd omstreeks het jaar 1400, kort na de dorpsbrand die Meerkerk in de as legde. Anders dan algemeen wordt aangenomen is de kerk in de 19e eeuw niet door brand getroffen. Het onderzoek heeft dit bevestigd. Wel is gebleken dat de oorspronkelijke westgevel meerdere keren is hersteld. Ongetwijfeld was dit nodig vanwege de slappe ondergrond, op verdere afstand van de Zederikstuw, later Zouwendijk. In 1830 is echter besloten de op dat moment opnieuw bouwvallige kerk te verkleinen. Het koor van de kerk, aan de oostzijde is het oudste gedeelte van de kerk en in de meest oorspronkelijke staat.

De uitbreiding van het kerkgebouw is gerealiseerd met respect voor de oudbouw. Er is geen sprake van een historiserende uitvoering maar van een open transparante ruimte die de buitenomgeving binnen de kerk brengt. Ook de oude begraafplaats aan de Kerkstraat is voor iedereen zichtbaar en te bezichtigen. De administratie van de oude begraafplaats kan worden geraadpleegd. Bij de werkzaamheden bleken overigens veel meer mensen in de oorspronkelijke kerk te zijn begraven dan gedacht. Helaas zijn de registers daarvan verloren gegaan. Wel zijn er opmerkelijke resultaten uit het onderzoek van de skeletten voortgevloeid.

Voor meer informatie: www.openmonumentendag.nl/activiteit/hervormde-kerk-meerkerk-zaterdag-10-september.