Qbuzz start weer met de reguliere dienstregeling

16 aug, 09:06

Algemeen 94 keer gelezen

REGIO • Na de zomervakantie start de reguliere dienstregeling weer bij Qbuzz. Vanaf maandag 22 augustus rijden de treinen op de MerwedeLingelijn weer elk kwartier en rijden de bussen weer zoals voor de vakantie, met een enkele uitzondering op de zaterdagen.

Vanaf maandag 22 augustus start het nieuwe schooljaar en gaat Qbuzz weer een uitgebreide dienstregeling rijden. Dat betekent dat de Merwedelingelijn weer elk kwartier gaat rijden tussen Dordrecht en Gorinchem. SnelBuzz (387 en 388) en R-net (416, 488, 489, 491) rijden we weer net zoals voor de zomervakantie. Op lijn 491 voegt Qbuzz in de ochtend- en middagspits zelfs nog enkele ritten toe op maandag tot en met donderdag. In Dordrecht rijden stadsBuzz 5 en 7 in het dal op doordeweekse dagen weer ieder kwartier en rijdt stadsBuzz 2 in de spits weer door als streekBuzz 192. Op zaterdag blijft stadsBuzz 5 en 7 elk half uur rijden. Op zaterdag rijdt snelBuzz 388 elk uur. In de avonduren rijden R-net lijnen 416, 488, 489 en 491 elk uur.

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt en oplopende coronabesmettingen heeft Qbuzz besloten om zoveel als mogelijk de reguliere dienstregeling weer te gaan rijden. Door de zaterdagen iets aan te passen en dit voortijdig aan te geven verwacht Qbuzz de reizigers op deze manier een voorspelbare en betrouwbare dienstregeling aan te bieden.

Voor meer informatie: www.qbuzz.nl.