Marieke van der Veen en Kees Bresser nieuwe terreinmeesters Fokveedag: ‘Een megaklus’

16 aug, 07:30

Algemeen 267 keer gelezen

HOORNAAR • Arie de Kock werd niet voor niets ‘Mister Fokveedag’ genoemd. Maar hij is niet langer verantwoordelijk voor alles wat er op en rond het terrein gebeurt. Zijn taak is overgenomen door Marieke van der Veen (44) en Kees Bresser (49). “Een megaklus”, ervaart het tweetal, nu de voorbereidingen op de 108e Fokveedag Boerenlandfeest in volle gang zijn.

De Fokveedag is niet langer op de eerste zaterdag van oktober, maar op de derde zaterdag van september. Dit keer op zaterdag 17 september, om precies te zijn. “Er werd al veel langer over nagedacht”, zegt Kees Bresser. “Nu is er dan eindelijk een klap op gegeven. Verandering is in eerste instantie vaak moeilijk voor veel mensen. Maar ik denk dat het een goede beslissing is. Nee, ik verwacht zeker niet dat het ons bezoekers gaat kosten. Dat is moeilijk te voorspellen, maar daar moeten we niet bang voor zijn. Na twee coronajaren zonder Fokveedag hebben de mensen er weer zin in.”

Zoete inval

Bresser is niet van boerenkomaf, maar groeide als inwoner van Hoornaar wel op met de Fokveedag. Als kleine jongen stond hij naast prins Bernhard toen de prins in Hoornaar aankwam om het beeld van de vermaarde stier Dirk IV te onthullen. “Bij ons thuis was het tijdens de Fokveedag altijd een zoete inval. Zelfs kennissen uit Zwitserland kwamen dan over. De hele dag pruttelde de erwtensoep.”

Hij hielp de Hoogbloklandse veehouder Cees de Jong jarenlang met -onder meer- het voorbrengen van de koeien. Maar dat is verleden tijd nu Kees Bresser zich is gaan bezighouden met de inrichting van het terrein. Samen met Marieke van der Veen, voor wie de Fokveedag in haar jeugd ook vaste prik was. “Als boerendochter moest je er ‘noodgedwongen’ heen”, lacht de Meerkerkse. “Op je oerlelijke kaplaarzen struinde je over het terrein. Het was een gezinsuitje, het hoorde erbij. Maar het was wel leuk hoor…”

Na een periode van afwezigheid meldde Marieke zich voor de 101e editie aan als vrijwilliger. “Ik belde Arie de Kock, omdat hij parkeerhulpen zocht. Maar ik kon beter een andere taak gaan doen, vond Arie. En zo kwam ik in de toenmalige damescommissie terecht, de commissie die tegenwoordig verantwoordelijk is voor de Streektent.”

Beursvloer

Sinds enkele maanden heeft Marieke van der Veen de organisatie van de beursvloer op zich genomen. Ze is de contactpersoon voor de standhouders. “We zitten nog niet helemaal vol”, haast ze zich te zeggen. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: beurs@fokveedag.nl.

Kees Bresser is de nieuwe ‘Big Boss’ van het Fokveedagterrein in Hoornaar. Hij roemt de inzet van de vele vrijwilligers. “Ik heb zelf nog onvoldoende overzicht, maar ik kan gelukkig leunen op hun kennis en ervaring.” En zoals eigenlijk bij ieder evenement het geval is: nieuwe vrijwilligers zijn ook bij Fokveedag Boerenlandfeest hartelijk welkom.

Megaklus

Bresser en Van der Veen weten inmiddels waar ze aan begonnen zijn. “Ik denk elke dag wel een keer: ‘Allemachtig, waar ben ik aan begonnen, wat is het veel’. Arie de Kock had alles in zijn hoofd zitten. Dat maakt het voor ons wel eens lastig om het te overzien. Maar dat noemen ze een uitdaging, geloof ik”, houdt Bresser de moed er zeker in. “Het lijkt in de aanloop naar de Fokveedag een beetje op een baan naast je gewone werk.”

“Het is een megaklus”, beaamt Marieke van der Veen. “Van de tenten tot het warme water en van de dranghekken tot de brandblussers. De inrichting van het terrein is het fundament onder de Fokveedag. We gaan proberen het zo efficiënt mogelijk te doen.”

Het is aanpakken, maar Van der Veen en Bresser zijn niet voor een kleintje vervaard. “Ik vind het verenigingsleven én Hoornaar belangrijk. Daar hoort de Fokveedag bij. Die geschiedenis moet doorgaan”, is één van de drijfveren van Kees Bresser.

“Heel veel mensen kijken steeds weer naar Fokveedag Boerenlandfeest uit”, beseft Marieke van der Veen. “Dat grotere doel moeten we voor ogen houden.”