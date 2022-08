Kinderen kunnen zich weer uitleven tijdens Jeugdland in Giessenburg

10 aug, 09:16

GIESSENBURG • Speeltuinvereniging Kindervreugd Giessenburg houdt van maandag 15 tot en met vrijdag 19 augustus weer Jeugdland. Kinderen kunnen zich vijf dagen lang onder meer bezighouden met hutten bouwen, fietsen en steppen versieren en de kindermarkt.

De huttenbouw is van maandag tot en met woensdag. Woensdagmiddag worden de hutten door een jury bekeken, en vindt de prijsuitreiking plaats. Donderdag is het weer afbreken.

In overleg met de brandweer is er besloten om het hout niet te verbranden in verband met de droogte. Wat er met hout gaat gebeuren is nog niet bekend.

Woensdag 17 augustus worden er van 10.00 tot 11.00 uur fietsen en steppen versierd; voor de kinderen vanaf 2 tot en met 6 jaar.

De kindermarkt op woensdag duurt van 13.30 uur tot 15.00 uur. Vanaf 13.00 uur mogen er spullen neergezet worden. Er mag geen levende have verhandeld worden.

Woensdagavond vanaf 19.00 uur is er boerendisco in de speeltuin en op vrijdag is er van 11.30 tot 14.30 uur kinderkermis. Entree hiervoor is 7,50 euro voor niet-leden van de speeltuinvereniging. Voor leden is alles gratis. Een kaart voor deelname aan de activiteiten van maandag tot en met donderdag kost 10 euro per kind. Per dag is het 3,50 euro.