Vakantie Bijbel Week op verschillende locaties in Nieuw-Lekkerland

5 aug, 10:18

NIEUW-LEKKERLAND • Ook dit jaar wordt er in Nieuw-Lekkerland Vakantie Bijbel Week (VBW) gehouden voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Deze week wordt gehouden in de laatste schoolweek, van 15 tot 19 augustus.

De laatste week van de zomervakantie wordt stilgestaan bij het thema ‘Koninklijk’. Alle kinderen van 4 tot 12 jaar uit Wijk Dorp zijn van harte welkom. Op maandag, dinsdag en donderdag is het programma van 09.45 tot 12.00 uur, dit jaar zien rond de Dorpskerk aan de Lekdijk 118. Hier staan grote tenten klaar waarin alle activiteiten plaatsvinden, zoals het zingen van liederen, luisteren naar Bijbelverhalen en natuurlijk een passende knutselverwerking. Kinderen gaan nooit met lege handen naar huis.

Vrijdag vanaf 09.45 uur spelen de jongste kinderen (4-6 jaar) spelletjes bij de tenten. En voor de oudste kinderen (7-12 jaar) is er een uitdagende speurtocht. Als laatste zal er vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur de afsluitingsavond zijn in de tenten

VBW wijk Middelweg

In wijk Middelweg wordt er in en rondom de Rehobothkerk en school de Wegwijzer VBW gehouden met het thema ‘alles andersom’. We starten de week met een feestelijke opening op zaterdagavond 13 augustus om 19.00 uur op het schoolplein. Zondag avond 14 augustus is er om 19.45 uur een sing-in in de Rehoboth kerk. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag wordt er VBW gehouden van 9.15 tot 11.45 uur in school ‘De Wegwijzer’ (4 tot 6 jaar) en in de ‘Rehoboth’ kerk (7 tot 12 jaar). Er wordt elke ochtend gestart met zingen, kijken naar de sketch en luisteren naar een Bijbelverhaal. Daarna gaan de kinderen in de tenten knabbelen & babbelen, knutselen of spelletjes doen. Ook voor de tieners is er een leuk en uitdagend programma op een hele bijzondere locatie.

Woensdagochtend zijn er voor alle kinderen spelletjes op het sportveld. De kinderen worden elke ochtend opgehaald. Wanneer de optocht eraan komt, kan het touw vastgepakt worden een meegelopen worden.

Vrijdag wordt er als afsluiting van de VBW een poppenvoorstelling gegeven, alle ouders en belangstellenden zijn om 11.30 uur welkom in de Rehobothkerk. Op zondag ochtend 21 augustus wordt er om 10uur een themadienst gehouden in de Rehobothkerk.

Andere doelgroepen

Er zijn deze week ook activiteiten voor andere doelgroepen. Zaterdag 13 augustus is er om 14.00 uur een VBW middag voor anders begaafden. Maandag 15 augustus is er een wandeling voor vrouwen. De wandeling start om 19.30 uur bij de Rehobothkerk. Woensdagavond 17 augustus is er een volleybaltoernooi voor de jeugd van 12+ en volwassenen in Kinderdijk.

Voor meer informatie: www.vbw-nieuwlekkerland.nl.