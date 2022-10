Belle en het Beest De Musical nieuwe productie Van Hoorne Entertainment

1 augustus 2019, 08:00

Algemeen 399 keer gelezen

MOLENAARSGRAAF • Van Hoorne Entertainment uit Molenaarsgraaf presenteert vanaf september volgend jaar de nieuwe sprookjesproductie: Belle en het Beest De Musical.

Met deze familievoorstelling brengt het Alblasserwaardse bedrijf in seizoen 2020-2021 alweer haar dertiende 'magische sprookje' naar de Nederlandse theaters. Elk theaterseizoen worden de sprookjesmusicals van Van Hoorne Entertainment door meer dan 120.000 gasten bezocht.

Als vervolg op het grote succes van De Kleine Zeemeermin De Musical (2018-2019) en Doornroosje De Musical (2019-2020) presenteert het productiebedrijf nu één van de meest romantische volkssprookjes: Belle en het Beest De Musical. Sita Vermeulen speelt in deze nieuwe familiemusical de rol van Belle: een slim, sprankelend meisje dat verder leert kijken dan het monsterlijke uiterlijk van het Beest.

Twist

'Uiteraard kent Belle en het Beest De Musical een spannende twist op het originele verhaal, zoals de theaterbezoekers van Van Hoorne Entertainment gewend zijn', meldt het bedrijf in een persbericht. 'Want ook het populaire tovenaarsduo Titus & Fien keert terug in deze vrolijke voorstelling.'