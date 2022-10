College haalt bakzeil: toch weer ruimte nieuwe woningbouwplannen in Ottoland

25 juli 2019, 14:00

Algemeen 1.425 keer gelezen

OTTOLAND • De rem op nieuwe woningbouwinitiatieven in Ottoland is van tafel; het college van Molenlanden wil ze toch weer in behandeling nemen.

Dat blijkt uit de collegebesluiten van afgelopen dinsdag. Bij al ingediende en nieuwe principeverzoeken voor woningbouwinitiatieven, waarover nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden gaan burgemeester en wethouders kijken of ze ruimtelijk passend zijn. Als dat het geval is verleent het college in principe medewerking, waarbij er wel wordt gestuurd op de volgordelijkheid en flexibiliteit van de plannen. "Te veel plannen op het zelfde moment zou vertraging voor alle plannen kunnen betekenen en dat wil het college voorkomen", meldt een woordvoerster van de gemeente. "Dus geen bouwstop, maar ruimte voor tijdige voorbereiding van nieuwe plannen."

Behoefte

Het college stelde eind juni nog aan de raad voor de ingediende en nieuwe principeverzoeken voor woningbouwinitiatieven in Ottoland, waarover nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden, af te wijzen. 'Anders dan in veel andere kernen speelt er in Ottoland een relatief groot aantal bouwinitiatieven van particulieren. Het totaal van deze plannen overstijgt de berekende behoefte', zo benadrukte het college.

Volgens burgemeester en wethouders is het aantal woningen dat op de planning staat groter dan de behoefte. 'Daarom moeten eerst de woningen van de initiatieven De Notenhoeve en het Hooge Huijs (grotendeels) verkocht zijn, voor er ruimte komt voor nieuwe woningbouwplannen.'

Veel kritiek

Op het voorstel van het college kwam veel kritiek; vanuit Ottoland, maar ook vanuit de gemeenteraad. Tijdens een collegeavond over woningbouw in Molenlanden, kwam dat duidelijk naar voren. Zo stelde Wilma de Moel, raadslid van Doe Mee! Molenlanden, tijdens de avond over woningbouw in Molenlanden, donderdag in De Spil in Bleskensgraaf: "Geef vertrouwen, in plaats van uit te gaan van de angst dat er voor leegstand gebouwd gaat worden."

Het collegevoorstel is nu dus van tafel. Sterker nog, het Molenlandse college wil juist tot een snellere afhandeling komen van de al ingediende principeverzoeken, waaronder het Hooge Huijs en De Notenhoeve.