A15 door gekantelde vrachtwagen afgesloten tussen Gorinchem en Sliedrecht: er ligt veel puin op de weg

ALBLASSERWAARD • De lading puin uit een gekantelde vrachtwagen zorgde er maandag vanaf het begin van de middag voor dat de A15 tussen Gorinchem en Sliedrecht-Oost urenlang werd afgesloten.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van Hardinxveld-Giessendam op de rijbanen in de richting van Rotterdam.

Rijkswaterstaat verwacht net voor de avondspits klaar te zijn met de afhandeling. Ddat is rond 15:00 uur. ‘Het ingesloten verkeer leiden we terug’, laat Rijkswaterstaat via X weten. ‘Houd rekening met extra reistijd richting Ridderkerk.’