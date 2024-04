Caravan in brand langs A15 bij Gorinchem

17 minuten geleden

112 194 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GORINCHEM • De brandweer rukte zaterdagochtend uit voor een brandende caravan langs de A15 bij Gorinchem.

In de bosjes, ongeveer ter hoogte van de Arkelsedijk en de snelweg, stond een caravan in lichterlaaie. De brandweer kreeg de brand snel onder controle.

Van wie de caravan is en hoe deze op deze opmerkelijke locatie terecht is gekomen, is nog niet bekend. Voor zover nu bekend zijn er geen slachtoffers.