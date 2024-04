Scooterrijder raakt gewond bij aanrijding in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • Een scooterrijder is maandag gewond geraakt bij een botsing met een bestelauto.

Het ongeval gebeurde aan het einde van de middag op het Oosteinde in Oud-Alblas. De gewonde scooterrijder is per ambulance meegenomen naar het ziekenhuis.