Brandweer blust beginnende schoorsteenbrand in Noordeloos

36 minuten geleden

112 172 keer gelezen











NOORDELOOS • Bij een woning aan de M. Trappenburgstraat in Noordeloos is zaterdagmiddag 16 maart brand ontstaan in het schoorsteenkanaal. De brandweer was er snel bij en kon het vuur snel bedwingen.

Even na de middag werd de brand ontdekt, waarop de brandweer werd gewaarschuwd. De brandweer Hoornaar kwam met spoed ter plaatse.

Met behulp van ladders konden zij eenvoudig bij de schoorsteen komen. De gealarmeerde autoladder van de post Gorinchem bleek dan ook niet nodig.

De brandweer heeft het schoorsteenkanaal schoongemaakt. Er ontstond geen schade aan de woning.

Bron: ZHZ Actueel