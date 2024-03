Brandweer sluit leiding af na wateroverlast bij bedrijfspand in Arkel

za 9 mrt 2024, 22:26

ARKEL • De brandweer heeft zaterdagmiddag 9 maart een waterleiding afgesloten bij een bedrijfspand in Arkel, nadat er een alarmmelding binnen gekomen was over water dat onder de roldeur vandaan kwam.

Dit gebeurde bij een bedrijfspand aan de Kolk in Arkel. De Kolk is een klein bedrijventerrein tussen Arkel en Gorinchem, nabij Papland.

Bij aankomst van de brandweer kwam er water onder de roldeur vandaan. Brandweerlieden wisten via een openstaand raam het pand te betreden.

Eenmaal binnen is de waterleiding afgesloten. De lekkage was hiermee gestopt. Hoe groot de schade aan het pand is, is niet bekend.

Bron: ZHZ Actueel